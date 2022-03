Un film di Daredevil come The Batman? I fan non vedono l'ora, la Marvel lo farà mai?

Il successo globale di The Batman ha dimostrato che i Marvel Studios non hanno bisogno del rated-r per un ottimo film su Daredevil, personaggio recentemente tornato in auge grazie al cameo di Charlie Cox in Spider-Man: No Way Home.

Al momento non sono noti i piani dei Marvel Studios per il futuro di Daredevil ma, mentre i fan si domandano se la storia di Matt Murdock nel MCU proseguirà quella interrotta della serie Netflix o se rappresenterà un vero e proprio reboot, e se questa storia sarà raccontata nel formato delle serie tv di Disney Plus o in quello di un lungometraggio cinematografico, The Batman ha sicuramente lasciato un segno nell'ambito di cosa possa fare un film PG-13.

Probabilmente si tratta di un punto di vista che i fan di lunga data della serie Netflix non condividono (quello show era rated-r per gli standard hollywoodiani) ma il film di Matt Reeves e Robert Pattinson ha dimostrato che i limiti del PG-13 possono essere piegati a proprio piacimento senza sacrificare la maturità della storia, cosa che rende automaticamente il rated-r una costrizione: almeno dal punto di vista del cinema (e quindi dei biglietti strappati) un film vietato ai minori si traduce in un film vietato al pubblico più ampio possibile, un bacino di spettatori che i Marvel Studios hanno conquistato e dominato negli ultimi dieci anni. Se è sempre stato altamente improbabile vedere un film MCU rated-r - nel tempo sono arrivati alcuni annunci in proposito, come per Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Blade, solo per poi essere ritrattati - The Batman di Matt Reeves potrebbe aver spianato una strada percorribile da tanti altri personaggi dei fumetti Marvel.

Sul lato Disney Plus, i Marvel Studios si stanno preparando a lanciare la serie tv di Moon Knight: anche questo progetto sarà PG-13 (come tutti i film Marvel) e considerate le atmosfere oscure del supereroe protagonista potrebbe rappresentare un primo passo in questa direzione.

Voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un film di Daredevil ispirato alle atmosfere pseudo 'PG-13' di The Batman? E, soprattutto, secondo voi i Marvel Studios sarebbero disposti a realizzarlo? Discutiamone nei commenti.