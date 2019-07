Un film su Cyberpunk 2077? Con l'arrivo di Keanu Reeves sembrerebbe possibile

Abbiamo visto Keanu Reeves ingrassato e senza barba in queste ultime ore nella prima foto dal set di Bill & Ted Face the Music, prossimo progetto che lo vedrà protagonista in sala, ma tra i diversi titoli in cantiere l'amatissimo interprete ha anche un videogioco, Cyberpunk 2077, dove veste i panni in performance capture di Johnny Silverhand.

In una recente intervista ai microfoni di VGC, il creatore del gioco da tavola originale, Mike Pondsmith, non ha potuto rivelare se siano stati venduti o meno i diritti cinematografici del gioco di ruolo adesso anche videogioco, nonostante abbia ammesso che l'arrivo di Keanu Reeves nel progetto abbia aumentato la credibilità dell'IP.



Pondsmith ha proprio dichiarato: "Purtroppo non posso dire assolutamente nulla sullo status dei diritti cinematografici di Cyberpunk, ma posso dirvi che con Keanu Reeves legato al progetto, una trasposizione cinematografica è diventata molto più che una semplice possibilità". Inoltre nel videogioco potrebbe non essere presente soltanto Reeves, visto che intervistato sempre da VGC, alla domande sulla possibile presenza di altre star, lo sviluppatore CD Projekt ha risposto con un secco "no comment".



Cercando di capire anche il modo di portare al cinema la sua IP, Pondsmith ha ulteriormente aggiunto: "Il mio film preferito è Blade Runner, ma riconosco intrinsecamente che si tratta di un film cerebrale, e Blade Runner 2049 anche di più. Film di questo stampo non permettono necessariamente a molte persone di entrare in quello spazio raccontato e capirlo, nonostante sia impossibile costruire un titolo cerebrale soltanto mediante l'azione. Con Cyberpunk potremmo invece aver trovato il modo migliore di adattarlo al cinema, cioè in modo che abbia tematiche importanti e faccia riflettere ma senza bisogno di deprimere lo spettatore o avere un secondo scopo pedagogico o istruttivo".



Vi piacerebbe vedere arrivare al cinema l'universo di Cyberpunk 2077?