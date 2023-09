Quali sono i film più costosi mai fatti? La classifica dei budget più alti di sempre

Quali sono i film più costosi mai fatti? Scopriamo insieme la classifica dei budget più alti della storia del cinema, da Star Wars: Il risveglio della Forza a Avatar: La via dell'acqua, passando per l'ancor più recente Mission: Impossible 7 con Tom Cruise.

Innanzitutto c'è da dire che spesso e volentieri gli studios hollywoodiani non condividono con grande chiarezza i dati ufficiali dei budget dei propri film, motivo per cui la classifica che incontrate più avanti è una classifica basata più sulle stime che sui numeri definitivi. Ufficialmente - o ufficiosamente - il film più costo di sempre è Star Wars: Il Risveglio della Forza, con un budget netto stimato a 447 milioni di dollari, ma alcuni ritengono che il film più costoso di sempre sia in realtà Avatar: La via dell'acqua, i cui costi dichiarati oscillano tra i 350 milioni e i 460 milioni di dollari (costi che però includono anche le riprese di Avatar 3, girato in contemporanea con il secondo capitolo).

A proposito di film 'doppi', Avengers:Infinity War e Avengers: Endgame sono i film dalla produzione più costosa di sempre: insieme, i due film hanno avuto un budget di oltre 1 miliardo di dollari. Nella classifica troviamo anche molti film girati durante la pandemia, che hanno visto i propri budget lievitare proprio a causa del covid-19: tra questi il già citato Mission: Impossible 7, ma anche Doctor Strange nel Multiverso della follia, Indiana Jones e il quadrante del destino e Fast X.

Ecco la classifica dei film più costosi di sempre: