Quali sono i film più controversi di sempre? Da Joker e Trainspotting, ecco tutti i voti!

La storia di Hollywood e non solo è piena di film controversi, alcuni dimenticati altri osannati come capolavori e in grado di raccogliere un forte seguito duraturo negli anni.

Il caso Joker è di certo il più eclatante e recente, vincitore addirittura del Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ma come si posiziona il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Robert De Niro rispetto ad altri titoli 'scomodi'?

Su IMDb il cinecomic del 2019 vanta una percentuali di gradimento del pubblico di 8,5/10 in base a oltre 900mila voti; si tratta dello stesso identico punteggio di American History X, consolidato però con oltre un milione di voti. Appena sotto invece, ad un punteggio di 8,1/10 con 630mila voti, troviamo il primo Trainspotting di Danny Boyle, che tanto fece discutere per la sua rappresentazione dell'uso delle droghe.

A 8,1/10 - per un totale di 308mila voti, si trova anche Il cacciatore di Michael Cimino, che sconvolse il pubblico americano per la truculenta scena della roulette russa nel campo di prigionia in Vietnam, mentre stacca tutti a 8,6/10 su 1,2 milioni di voti Il silenzio degli innocenti, scioccante thriller-horror con Anthony Hopkins nei panni del serial killer Hannibal. A 8,3/10 troviamo invece Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, forse il simbolo dei film controversi: il punteggio è stato messo insieme con ben 750mila voti.

