Da quanti film è composta la saga di Karate Kid? Tutti gli episodi prima e dopo Cobra Kai

Da quanti film è composta la saga cinematografica di Karate Kid? Scopriamo insieme quali sono i film da vedere prima (e dopo) la popolare serie televisiva di Netflix, l'acclamata Cobra Kai.

Il franchise originale di Karate Kid è formato da quattro lungometraggi, tutti prodotti da Jerry Weintraub: i primi tre film sono stati tutti diretti da John G. Avildsen e scritti da Robert Mark Kamen, e raccontano le avventure del giovane protagonista Daniel LaRusso, interpretato da Ralph Macchio; The Karate Kid uscì nel 1984 e include nel cast anche Willaim Zabka e Martin Kove, The Karate Kid Parte II arrivò due anni dopo nel 1986 e aggiunse al cast Tamlyn Tomita e Yuji Okumoto e infine The Karate Kid Parte III, uscito nel 1989, vede il ritorno di Martin Kove, affiancato da Thomas Ian Griffith e Sean Kanan.

Qualche anno più tardi, dopo la fine della trilogia originale, nel 1994 venne realizzato il quarto episodio, The Next Karate Kid, un vero e proprio spin-off dedicato all'iconico Mr Miyagi di Noriyuki "Pat" Morita: questo episodio è l'unico della saga originale a non includere il protagonista Daniel LaRusso, e si concentra invece sulla Julie Pierce di Hillary Swank. Tutti questi film sono considerati canonici nella serie Cobra Kai, nella quale vengono raccontati come il passato dei protagonisti.

Nel 2010 la saga di Karate Kid si espande con un remake, sempre prodotto da Weintraub, The Karate Kid, con protagonisti Jackie Chan e Jaden Smith, ma questo episodio non fa parte della saga classica e non appartiene alla continuity di Cobra Kai. Qualche giorno fa, poi, è stato annunciato che Sony pubblicherà nel 2024 un nuovo film di Karate Kid, descritto come un proseguimento della saga originale e quindi presumibilmente connesso anche agli eventi di Cobra Kai. A questo punto però non è come il nuovo film della saga di Karate Kid si collegherà a Cobra Kai, anche perché lo showrunner della serie Jon Hurwitz ha confermato che lui e il team creativo della serie Netflix non sono legati in alcun modo al progetto.

