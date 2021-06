Quanti film ha fatto Clint Eastwood? Tutta la storia di una leggenda

Clint Eastwood potrà pur contare su due sole espressioni (con cappello e senza cappello), come ebbe a dire qualche anno fa il nostro Sergio Leone, ma è certo che su quelle sole due varianti il nostro ha saputo costruire un'intera carriera che conta ad oggi un bel po' di film, molti dei quali entrati di diritto nella storia.

La prima apparizione del buon Clint sul grande schermo risale al 1955: il film è La Vendetta del Mostro, di Jack Arnold, e Eastwood figura come semplice comparsa non accreditata. Le cose vanno avanti così per qualche anno fino all'esplosione con la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone, che lancia nell'Olimpo di Hollywood quello che di lì a poco ne sarebbe diventato uno dei volti più riconoscibili e amati.

Ma parliamo di numeri: quanti sono, in soldoni, i film in cui Clint Eastwood ha recitato nel corso della sua carriera? Si tratta di ben 62 lungometraggi, che vanno dal già citato La Vendetta del Mostro all'ultimo The Mule - Il Corriere, del quale Eastwood è stato anche regista.

