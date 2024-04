Si dice che il nuovo film di Clint Eastwood, 93 anni, abbia sbalordito Warner Bros

L'uscita di Juror #2 di Clint Eastwood è prevista per il prossimo autunno, ma in questi giorni secondo le fonti si sarebbe tenuta una proiezione interna che ha semplicemente sbalordito i vertici di Warner Bros.

Diversi addetti ai lavori hanno infatti riferito al magazine Variety che la Warner Bros. è “elettrizzata” da Juror #2, ultimo film del regista novantatreenne: per il momento non sono trapelate ulteriori reaction, ma queste prime voci di corridoio sono sicuramente incoraggianti per l'esito del film, dato che in precedenza il ceo di Warner Bros Discovery David Zaslav aveva apertamente snobbato Cry Macho, il film diretto e interpretato da Clint Eastwood nel 2021 e uscito in streaming sulla piattaforma nota allora come HBO Max.

Qualche mese fa, The Hollywood Reporter aveva riferito che Clint Eastwood “voleva trovare un ultimo progetto per poter cavalcare verso il tramonto a testa alta”, e che la sceneggiatura di Juror #2 lo ha convinto a scegliere questo progetto come sua probabile ultima fatica. E ci aspettiamo che sarà proprio questa la narrazione di marketing con la quale Warner Bros venderà il film nella prossima stagione dei premi: l'ultimo capitolo di una leggenda, l'ultimo film di Clint Eastwood.

Juror #2 vede protagonisti Toni Collette, Nicholas Hoult, Kiefer Sutherland, J.K. Simmons, Zoey Deutch e Chris Messina e racconta la storia di un processo per omicidio in cui uno dei giurati si rende conto che potrebbe aver accidentalmente ucciso la vittima in un incidente di guida spericolata e dovrà cerca di salvare l'imputato innocente senza però auto-incriminarsi.

Su DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti di oggi.