Quanti film ha fatto Christian De Sica? La carriera di un mito italiano

È tornato recentemente nelle sale in ruolo drammatico grazie al bel Comedians di Gabriele Salvatores, uscito al cinema lo scorso 10 giugno, e per il mitico e amatissimo Christian De Sica, che già pensa al remake di ...Altrimenti ci arrabbiamo! di Marcello Fondato, si tratta di un nuovo e importante traguardo personale.

La carriera del figlio d'arte di Vittorio De Sica è infatti iniziata nel 1972, quando recitò nel suo primo lungometraggio, Paulina 1880 di Jean-Louis Bertuccelli, proseguendo poi con altri piccoli ruoli fino al Viuuulentemente mia di Carlo Vanzina del 1982, che segnò per De Sica un netto e deciso passaggio alla commedia all'italiana a tutto tondo nonché la prima collaborazione con i Vanzina.



In 40 anni di carriera, con Comedians Christian De Sica bissa le tempistiche del suo lavoro arrivando all'impressionante quota di 80 film interpretati - in ruoli maggiori o minori - dal 1972 al 2021. In 39 anni, comunque, l'attore ha anche diretto 9 film, ultimo in ordine d'uscita Sono solo fantasmi del 2019, una sorta di parodia all'italiana e partenopea dei Ghostbusters di Ivan Reitman.



Una carriera lunga e proficua che De Sica non sembra proprio intenzionato ad abbandonare presto, avendo già in cantiere almeno altri due progetti, per festeggiare così gli effettivi quarant'anni di lavoro continuo nel settore cinematografico.