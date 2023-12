Quali sono i film più cercati sui social nel 2023? Il risultato potrebbe apparirvi scontato, ma possiamo assicurarvi che nella top10 ufficiale pubblicata in queste ore ci sarà più di qualche sorpresa.

Una certezza è ovviamente quella di Barbie al primo posto, e non poteva essere altrimenti: il film di e con Margot Robbie diretto da Greta Gerwig è diventato non solo il film con il maggior incasso dell'anno, ma anche il più grande successo nella storia dei Warner Bros studios, avendo superato gli incassi totali di Harry Potter e I doni della morte: Parte 2.

Sorprende però l'assenza del grande 'rivale' Oppenheimer, almeno dalle prime posizioni: il film di Christopher Nolan, infatti, compare soltanto al numero 7 di questa speciale graduatoria, preceduto da film all'apparenza molto 'minori' ma che evidentemente sui social hanno generato una maggior quantità di discussioni, come ad esempio il remake live-action de La sirenetta (al quarto posto) e The Flash (al quinto). Un solo film Marvel Cinematic Universe in graduatoria, ovvero Guardiani della Galassia 3, mentre due i titoli DC (c'è anche Blue Beetle), ma la Marvel pareggia i conti con il film targato Sony Pictures Spider-Man: Across the Spider-Verse, addirittura secondo.

Qui sotto, la lista completa dei film più cercati sui social nel 2023:

Barbie Spider-Man: Across the Spider-Verse The Super Mario Bros Movie The Little Mermaid The Flash Scream 6 Oppenheimer Indiana Jones e Il quadrante del destino Guardians of the Galaxy 3 Blue Beetle

