Questo nuovo film candidato agli Oscar è appena stato designato film della critica

Volete andare al cinema questa settimana ma la fantascienza di Dune: Parte 2 proprio non fa per voi? Allora vi segnaliamo che con Lucky Red sta per arrivare nelle sale uno dei film candidati agli Oscar, appena designato film della critica in Italia.

Stiamo parlando de La sala professori di Ilker Çatak, candidato agli Oscar 2024 come miglior film internazionale e appena designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI. Questa la motivazione: "Nel microcosmo di una scuola tedesca “a tolleranza zero”, Çatak mostra come la democrazia, nell’illusorio tentativo di risolvere un banale caso, finisca con lo stravolgere privacy, libertà, dignità delle persone e, soprattutto, la ricerca della verità. Lo sguardo accusatorio di una webcam finisce col destabilizzare una situazione sotterraneamente già nervosa, mettendo in crisi indagini e relazioni, dove tutti, insegnanti, studenti e genitori, escono sconfitti."

La trama de La sala professori racconta la storia di Carla Nowak (Leonie Benesch), una giovane e promettente insegnante al suo primo incarico: tutto sembra andare bene, fino a quando una serie di piccoli furti all'interno della scuola mette in subbuglio l’istituto. Quando i sospetti cadono su uno dei suoi studenti, Carla decide di andare di indagare personalmente, scatenando una serie inarrestabile di reazioni a catena.

