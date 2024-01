Tutti i film candidati agli Oscar 2024 disponibili su Netflix

Barcamenarsi nella visione dei film candidati ai Premi Oscar non è mai facilissimo, perciò abbiamo deciso di riunire qua per voi tutti quelli che potete trovare al momento in streaming su Netflix, così da iniziare il recupero in vista della serata del 10 marzo.

Cominciamo con Maestro diretto da Bradley Cooper, candidato ai Premi Oscar in ben sette categorie: Miglior film, Attore protagonista (Bradley Cooper), Attrice protagonista (Carey Mulligan), Sceneggiatura originale, Fotografia, Trucco e Sonoro. Qua la nostra recensione di Maestro.

Sempre su Netflix troviamo Nyad, per cui sono candidate a Miglior attrice protagonista Annette Bening e Non protagonista Jodie Foster.

C'è poi La società della neve, candidato a Miglior film internazionale e anche Miglior trucco.

Su Netflix è presente anche Rustin, per cui Colman Domingo è candidato a Miglior attore protagonista.

Nella cinquina del Miglior film animato su Netflix potete trovare Nimona.

Sulla piattaforma anche El Conde, candidato invece alla Miglior fotografia.

Poi trovate pure American Symphony, candidato alla Miglior canzone.

Per quanto riguarda i cortometraggi invece su Netflix ci sono anche La meravigliosa vita di Henry Sugar e The After.

E voi li avete già visti questi film oppure no?