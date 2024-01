Tutti i film candidati agli Oscar 2024 che devono ancora uscire in Italia

Purtroppo accade spesso che film usciti mesi prima negli Stati Uniti ci mettano un po' ad arrivare in Italia: accade puntualmente anche con gli Oscar, e infatti abbiamo segnalato per voi tutti i lungometraggi candidati che ancora non sono arrivati al cinema.

Partiamo con American Fiction che addirittura non ha ancora una data di uscita italiana, mentre in America è arrivato al cinema il 15 dicembre 2023. Appena sapremo la data di uscita comunque vi aggiorneremo tempestivamente, sperando di vederlo prima della cerimonia. Qua intanto tutte le nomination agli Oscar 2024.

L'8 febbraio è il turno del musical Il colore viola.

Per San Valentino, il 14 febbraio, uscirà Past Lives, così come il film d'animazione Robot Dreams.

La zona di interesse invece arriverà nelle nostre sale il 22 febbraio.

Il 7 marzo arriverà The Teachers' Lounge, un po' al pelo ma comunque in tempo per i Premi Oscar.

Ultimo e decisamente oltre la cerimonia degli Oscar di quest'anno è May December, in uscita addirittura il 24 aprile.

Voi andrete a vedere questi film al cinema? Quanti di quelli candidati ai Premi Oscar avete già guardato? Diteci la vostra nei commenti. Noi vi lasciamo alla nostra analisi sulla domanda se le nomination agli Oscar 2024 siano giuste oppure no.