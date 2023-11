Il film di Bloodborne si farà? Gli ultimi rumor fanno sognare i fan

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni sarebbe in lavorazione un film dedicato all’amatissimo videogioco Bloodborne. Il rumor ha fatto festeggiare e allo stesso tempo ha messo in apprensione la comunità videoludica, preoccupata dai nomi che sarebbero dietro al progetto e dal fatto che la trama potrebbe non essere adatta al cinema.

Dopo aver parlato della mod che permette finalmente di giocare BloodBorne a 60 fps, torniamo a parlare del capolavoro di FromSoftware per riportare i rumor, apparsi su Reddit, di un possibile adattamento cinematografico del videogioco.

Daniel Richtman, insider tra i più noti e affidabili del settore, ha riportato l'indiscrezione sul proprio canale Patreon, attirando l’attenzione dei fan, naturalmente emozionati all'idea, ma allo stesso modo sorpresi in negativo dal nome che circola per quanto riguardi la sceneggiatura del progetto: Darren Mike, che ha già lavorato tra le altre cose a Shazam! e Gemini Man, non sarebbe a parere di molti l'uomo più adatto per lo script del film.

Il produttore esecutivo dell’adattamento dovrebbe essere Lorenzo Di Bonaventura, mentre pare che la trama ricalcherà quella che i videogiocatori hanno conosciuto nell’originale.

Proprio la trasposizione della trama è un altro dei motivi della preoccupazione del pubblico interessato, intimorito da quello che potrebbe risultare un lavoro superficiale dovuto alle caratteristiche di un media ritenuto poco adatto.

Sebbene in molti stiano ancora aspettando un port per PC del celebre videogioco, data l’attendibilità della fonte pare più plausibile che la trasposizione cinematografica a opera della Sony possa arrivare prima della versione per i videogiocatori che preferiscono il sistema operativo di Microsoft.

In attesa di capire se le voci saranno confermate, vi lasciamo alla recensione del videogioco Bloodborne.