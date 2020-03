I film degli Avengers torneranno nei cinema cinesi per festeggiare la loro riapertura?

Come vi abbiamo riportato in mattinata, i cinema cinesi si preparano alla riapertura con la pandemia di Coronavirus che da quelle parti sta finalmente iniziando a scemare, e secondo l'Hollywood Reporter per festeggiare il ritorno in sala la Disney potrebbe ridistribuire i film degli Avengers.

Secondo l'analista Eric Handler i cinema della Cina potrebbero riaprire le loro porte per la fine di aprile, mentre l'analista del botteghino Gavin Feng (che ha condiviso molte informazioni piuttosto affidabili nel corso degli anni) si è aggiunto alla discussione tramite la sua pagina social, segnalando che una ripubblicazione di The Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame è stata presa in considerazione per quando i cinema torneranno in attività.

Inutile dire che sarebbe una vera e propria delizia per gli spettatori cinesi, e anche una mossa straordinariamente intelligente da parte della Disney: sfruttando la voglia del pubblico di tornare in sala dopo settimane di isolamento, e soprattutto la passione del pubblico asiatico per il Marvel Cinematic Universe, la compagnia - oltre a consolidare le cifre dei primi tre film - potrebbe permettere all'ultimo film dei fratelli Russo non solo di allungare su Avatar, ma addirittura di superare il tetto dei tre miliardi complessivi (l'opera, attualmente, è ferma a 2,7 miliardi).

