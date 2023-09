Quali sono i film più attesi della prossima stagione? I dati ufficiali di Fandango

Quali sono i film più attesi degli ultimi mesi del 2023? Come ad ogni inizio di stagione, il portale Fandango ha reso noti i risultati del sondaggio che aiuta a delineare in che direzione potrebbe andare il box office nelle prossime settimane.

Da un campione di oltre 2000 persone intervistate, The Marvels dei Marvel Studios risulta il film più atteso dell'autunno, davanti al prequel The Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente (che, ironicamente, uscirà solo una settimana dopo il sequel del Marvel Cinematic Universe). Dopo il rinvio di Dune: Parte 2 a marzo 2024 The Marvels e La ballata dell'usignolo e del serpente saranno gli unici due titoli importanti del mese di novembre, staremo a vedere chi ne beneficerà di più.

Vale la pena sottolineare che il sondaggio di Fandango è stato stilato prima dell'annuncio del film Taylor Swift: The Eras Tour, che sta infrangendo ogni record al botteghino in fatto di prevendite. Ad ogni modo, ecco la lista completa fornita dal portale:

Most Anticipated Fall Movies

The Marvels

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

The Equalizer 3

A Haunting in Venice

Killers of the Flower Moon

My Big Fat Greek Wedding 3

The Expendables 4

The Exorcist: Believer

Saw X

Five Nights at Freddy’s

Most Anticipated Movies from Returning Franchises

The Equalizer

My Big Fat Greek Wedding

Expendables

The Exorcist

Most Anticipated Main Characters

Carol Danvers (Brie Larson in The Marvels)

Hercule Poirot (Kenneth Branagh in A Haunting in Venice)

Robert McCall (Denzel Washington in The Equalizer 3)

Ms. Marvel (Iman Vellani in The Marvels)

Monica Rambeau (Teyonah Parris in The Marvels)

Most Anticipated Supporting Characters