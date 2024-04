Quali sono i film più attesi dell'estate 2024? Il primo è scontato, ma vediamo gli altri

Quali sono i film più attesi dell'estate 2024? Li ha svelati un nuovo sondaggio di Fandango, ma anche se il primo posto appare scontato già in partenza vediamo insieme quali sono stati i risultati.

Al primo posto ovviamente c'è il nuovo film Marvel Studios Deadpool & Wolverine, che ha superato senza fatica i principali rivali come Bad Boys: Ride or Die e Cattivissimo Me 4 secondo lo studio annuale Moviegoing Trends & Insights di Fandango. I risultati arrivano poco prima della convention ufficiale CinemaCon della National Association of Theatre Owners, che si svolgerà dall’8 all’11 aprile a Las Vegas.

Lo studio ha intervistato più di 6.000 spettatori, che hanno citato anche A Quiet Place: Day One, Inside Out 2 della Pixar e Il regno del pianeta delle scimmie, senza dimenticare poi The Watchers, The Fall Guy, The Garfield Movie e Borderlands, il film tratto dell'omonima saga di videogame. "Il 2023 ha dimostrato che l'amore verso l'esperienza cinematografica è ancora vivo, e il 2024 continuerà questo trend poiché gli spettatori non vedono l'ora di vedere i loro personaggi e franchise preferiti tornare sul grande schermo quest'estate", ha affermato Jerramy Hainline, EVP di Fandango.

A proposito di numeri, scoprite quali sono i film più costosi della storia del cinema.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.