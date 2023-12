Quali sono i film più attesi del 2024? Il primo è scontato, ma la top10 è una sorpresa

Quali sono i film più attesi del 2024? Fandango, il principale servizio di biglietteria online del Nord America, ha intervistato più di 8.000 acquirenti di biglietti per scoprire quali titoli gli appassionati di cinema attendono maggiormente per il prossimo anno.

Secondo il "Sondaggio sui film più attesi del 2024" della società, immancabile tradizione di fine anno, il titolo più atteso del 2024 è Deadpool 3, nuovo cinecomic dei Marvel Studios (e unico film del MCU per il 2024) che segnerà il ritorno sul grande schermo di Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni di Deadpool e Wolverine, per la prima volta insieme grazie alla Saga del Multiverso. Seguono a ruota Beetlejuice 2, Ghostbusters: Frozen Empire, Dune: Parte 2, Venom 3, Cattivissimo Me 4, Inside Out 2 e Il gladiatore 2, ma anche il film d'animazione Il signore degli anelli: La guerra dei Rohirrim. Tra le assenze sorprendenti nella top10 da segnalare Joker: Folie à Deux, il nuovo Alien e Mufasa: Il re leone, che però compaiono nelle categorie di riferimento.

"Il 2023 è stato un anno monumentale sia per gli spettatori che per i cinema, con successi come Barbie, Oppenheimer, Super Mario Bros. e molti altri che hanno unito il pubblico di tutte le età davanti al grande schermo", ha dichiarato l'amministratore delegato di Fandango, Erik Davis. Lo ha detto oggi in un comunicato stampa. "Il nuovo anno promette di rilanciare quel successo con il ritorno di grandi franchise come Deadpool, Ghostbusters, Beetlejuice e Cattivissimo Me e attesissimi blockbuster d'azione come Dune: Part Two e A Quiet Place: Day One."

Qui sotto, tutti i film più attesi del 2024:

2024's Most Anticipated Wide-Release Films

Deadpool 3 Beetlejuice 2 Ghostbusters: Frozen Empire Dune: Part Two Venom 3 Despicable Me 4 Inside Out 2 Lord of the Rings: The War of Rohirrim Gladiator 2 A Quiet Place: Day One

Most Anticipated New Performances on the Big Screen

Lady Gaga come Harley Quinn in Joker: Folie à Deux Jenna Ortega in Beetlejuice 2 Ariana Grande come Glinda in Wicked Part 1 Chris Pratt in Garfield Pedro Pascal in Gladiator 2

Most Anticipated Heroes

Hugh Jackman come Wolverine in Deadpool 3 Ryan Reynolds come Wade Wilson in Deadpool 3 Steve Carell come Gru in Despicable Me 4 Tom Hardy come Eddie Brock in Venom 3 Jack Black come Po in Kung Fu Panda 4

Most Anticipated Villains

Michael Keaton come Beetlejuice in Beetlejuice 2

Lady Gaga come Harley Quinn in Joker: Folie à Deux

Joaquin Phoenix come Arthur Fleck in Joker: Folie à Deux

Gli alieni Aliens di A Quiet Place: Day One

Austin Butler come Feyd-Rautha in Dune: Part Two

Most Anticipated Action/Adventure (Non-Superhero) Movies

Ghostbusters: Frozen Empire Dune: Part Two Lord of the Rings: The War of Rohirrim Gladiator 2 A Quiet Place: Day One

Most Anticipated Family Movies

Despicable Me 4 Inside Out 2 Kung Fu Panda 4 Mufasa: The Lion King Garfield

Most Anticipated Comedies

Beetlejuice 2 Ghostbusters: Frozen Empire Bad Boys 4 Mean Girls Wicked Part 1

Most Anticipated Superhero Movies

Deadpool 3 Venom 3 Joker: Folie à Deux Transformers One Godzilla x Kong: The New Empire

Most Anticipated Horror/Suspense/Thrillers