I film più attesi del 2024: la classifica ufficiale di IMDb

Il 2024 sarà l'anno dei sequel, ma non solo: in queste ore, infatti, il noto portale IMDb ha divulgato la classifica ufficiale dei film più attesi del 2024, come votati dai propri utenti.

La graduatoria include i 10 film che sono stati costantemente i più popolari su IMDb, utilizzando i dati derivati dalle classifiche IMDbPro MOVIEmeter, che si basano sulle effettive visualizzazioni di pagina degli oltre 250 milioni di visitatori mensili di IMDb in tutto il mondo e che vengono aggiornate settimanalmente durante tutto l'anno.

In base a questi dati, il film più atteso del 2024 è Dune: Parte 2, il sequel dell'epopea fantascientifica dal cast all-star diretta da Denis Villeneuve, il che vuol dire che non bisognerà aspettare troppo a lungo per togliersi subito lo sfizio più desiderato dato l'uscita è prevista per il 29 febbraio in Italia. Al secondo posto troviamo invece Joker: Folie à Deux, un altro sequel, che vedrà Joaquin Phoenix tornare nei panni di Joker questa volta al fianco di Lady Gaga nel ruolo della nuova Harley Quinn (data d'uscita 4 ottobre) mentre a sorpresa al terzo posto troviamo Argylle, nuovo film di spionaggio diretto da Matthew Vaughn Argylle.

Qui sotto potete trovare la classifica completa dei film più attesi del 2024 per IMDb:

Dune: Parte 2 Joker: Folie à deux Argylle Beetlejuice 2 Furiosa: A Mad Max Saga Deadpool 3 Madame Web Mean Girls Gladiator 2 Kraven the Hunter

Per altri titoli in arrivo consultate la nostra guida ai film da tenere d'occhio nel 2024.