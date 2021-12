Quali sono i film più attesi del 2022? La classifica con Black Panther e due Tom Cruise

Mentre i fan chiedono il recast di Tchalla, Black Panther Wakanda Forever si è guadagnato il primo posto nella classifica dei film più attesi del 2022, redatta come ogni anno dal noto sito di prevendite di biglietti Fandango.

La classifica, che potete trovare anche nell'immagine riassuntiva in calce all'articolo e pubblicata dal portale, vede il cinecomic del Marvel Cinematic Universe in testa, ma non include solo supereroi: oltre a Spider Man: Across the Spider-Verse (Part One) e The Batman, infatti, la top 10 di Fandango 'aspetta' anche i dinosauri di Jurassic World: Dominion e addirittura una doppia razione di Tom Cruise.

Ecco la top ten completa:

Black Panther: Wakanda Forever Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) The Batman Thor: Love & Thunder Jurassic World: Dominion Doctor Strange in the Multiverse of Madness Avatar 2 Aquaman e il regno perduto Top Gun: Maverick Missione: Impossible 7

"Il pubblico è alla ricerca di esperienze indimenticabili da vivere al cinema e il 2022 promette di offrire una quantità di nuovi film che deve essere assolutamente vista sul grande schermo", ha affermato Erik Davis, caporedattore di Fandango. “Dal ritorno di alcuni dei più grandi personaggi di sempre come Spider-Man, Batman, Catwoman e Doctor Strange, a quello di franchise memorabili come Black Panther, Top Gun, Mission: Impossible e Jurassic World, il nuovo anno sarà pieno di brividi e avventure."

A tal proposito, guardate il nuovo trailer di The Batman in 4K.