Quali film aspettare per il 2021? Guida alle uscite del nuovo anno

Il 2020 è stato un anno particolarmente crudele per il cinema: l'emergenza COVID ha messo in ginocchio sale cinematografiche e produzioni, costringendo le prime alla chiusura o all'apertura a singhiozzo e le seconde allo stop delle riprese e al rinvio di tante uscite attesissime. Cos'aspettarci, dunque, da questo 2021?

L'anno appena iniziato dovrebbe, salvo complicazioni, portare con sé l'arrivo di un bel po' di film rinviati nei mesi scorsi: tra le grandi produzioni, i titoli più attesi sono ovviamente quelli di Dune (1 ottobre), Matrix 4 (22 dicembre), No Time to Die (2 aprile), Spider-Man 3 (17 dicembre) e Mission: Impossible 7 (19 novembre), ma la lista, ovviamente, non finisce qui.

Il 2021 dovrebbe infatti essere anche l'anno di Uncharted (16 luglio), The Kings's Man - Le Origini (12 marzo) e A Quiet Place 2 (23 aprile), così come di Black Widow (7 maggio), Godzilla vs Kong (21 maggio) e Cruella (28 maggio). Spazio ovviamente anche all'animazione, con Raya e l'Ultimo Drago (5 marzo) e Luca (18 giugno) a farla da padrone.

Ancora Marvel: il 9 luglio sarà infatti il momento di Shang-Chi, mentre Gli Eterni esordirà il prossimo 5 novembre; l'8 ottobre, invece, vedremo finalmente Jared Leto nei panni di Morbius. Sul fronte DC il 6 agosto sarà invece la volta dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, mentre i nostalgici degli anni '90 troveranno pane per i loro denti con Space Jam 2 (16 luglio).

E l'Italia? Anche il nostro Paese ha la sua voce in capitolo, principalmente con quei Diabolik dei Manetti Bros. che, al pari del Freaks Out di Gabriele Mainetti, non ha però ancora una data d'uscita. Lo stesso vale, inoltre, anche per l'attesissimo ritorno di Wes Anderson con The French Dispatch. Insomma, le premesse per un 2021 cinematografico coi fiocchi ci sono tutte: speriamo che, a differenza dello scorso anno, tutto vada per il verso giusto! Nel frattempo, ai cinefili consigliamo di dare un'occhiata al catalogo di MUBI.