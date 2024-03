Film in arrivo al cinema: se amate l'arte e le storie d'amore, non perdetevi questo titolo

Dopo il successo de La zona d'interessa, I Wonder Pictures molto presto proporrà al pubblico italiano un nuovo film internazionale in arrivo sempre dal Festival di Cannes 2023 ma appartenente ad un genere completamente diverso rispetto a quello del capolavoro di Jonathan Glazer.

Stiamo parlando di Ritratto di un amore di Martin Provost, che sarà in anteprima italiana mercoledì 3 aprile a Roma e in anteprima a Bologna giovedì 4 aprile e che successivamente arriverà nei cinema italiani dal 16 maggio, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Già presentato nella sezione Cannes Première 2023 il film, dal celebrato regista di originali ritratti femminili come La Belle épouse, Sérafine e Violette, racconta la relazione passionale e artistica tra il celebre pittore Pierre Bonnard e la sua compagna ispiratrice, Marthe, interpretati da una formidabile coppia di attori: Vincent Macaigne e Cécile De France. A fine Ottocento, il pittore Pierre Bonnard, le Nabi très japonard, diventa uno dei post-impressionisti più affascinanti del periodo grazie agli intimi ritratti dell'enigmatica Marthe de Méligny, sua musa nonché futura sposa. Per conoscere Bonnard e diventare la sua modella ideale, Maria Boursin (questo il suo vero nome) si finge un'aristocratica italiana in rovina: è il 1893 e da allora entra con il suo corpo in quasi tutti i quadri di Pierre.

Al suo ottavo film, Provost ritrova i temi che gli sono più cari, il rapporto tra la vita e la creazione ma soprattutto l’emancipazione femminile, per una commedia romantica con vene di raffinato erotismo e malinconia.

