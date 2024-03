Quanti film ha fatto Anne Hathaway insieme a Christopher Nolan?

Reduce dall'ultimo film di Michael Showalter, The Idea of You, Anne Hathaway ha lasciato dietro di sé una carriera ricca di lungometraggi importanti e registi di grande livello. Tra le collaborazioni più proficue della star spicca quella con il regista di Oppenheimer, Christopher Nolan. In quanti film hanno lavorato insieme?

In questi giorni, Anne Hathaway ha elogiato Nolan, definendolo 'un angelo' per averla aiutata a tornare sul set dopo il difficile periodo vissuto dall'attrice in seguito alla vittoria dell'Oscar nel 2013 per la sua performance in Les Misérables.



L'attrice ha recitato in due film diretti da Christopher Nolan. Il debutto risale al 2012, nel terzo film della trilogia su Batman, Il cavaliere oscuro - Il ritorno, nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, al fianco di volti noti dei film precedenti come Christian Bale (Bruce Wayne/Batman), Michael Caine (Alfred Pennyworth), Gary Oldman (James Gordon) e Tom Hardy (Bane).



Il successivo film risale a due anni dopo, nel 2014, quando Hathaway venne scelta per interpretare la scienziata e biologa Amelia Brand nel film Interstellar, al fianco di Matthew McConaughey. Si riferisce proprio a questo film, Anne Hathaway, quando sottolinea che Nolan non si è curato dei commenti negativi online nei suoi confronti e l'ha ingaggiata lo stesso.

Nell'ultimo film di Nolan, Oppenheimer, ha invece recitato Emily Blunt nel ruolo di Kitty Oppenheimer; poche settimane fa sul palco dei SAG-AFTRA si è concretizzata la reunion de Il diavolo veste Prada, alla presenza anche di Meryl Streep.

