Un film amatissimo è stato pubblicato per intero su TikTok: ecco quale

Tra i trend più popolari di Tik Tok da tempo impervia quello di dividere in spezzoni i film, serie TV o programmi televisivi: una formula che permette ai creator di aumentare visualizzazioni e commenti, raggiungendo così un numero molto alto di utenti. E adesso anche Paramount Pictures debutta con questo trend su Tik Tok con un film amatissimo!

Sul profilo ufficiale di Paramount, dunque, sarà possibile guardare gratuitamente Mean Girls suddiviso (ebbene sì) in 23 parti su Tik Tok. Tra i film più amati, il teen-movie con Lindsay Lohan ha contributo a grandi pilastri della cultura pop con le iconiche frasi di Regina George (Rachel McAdams) e in particolare con una scena che, ogni 3 ottobre, è d'obbligo condividere sui social: il momento in cui Aaron (interpretato da Jonathan Bennett) rivolge per la prima volta la parola a Cady chiedendogli la data di quel giorno, che è proprio il 3 ottobre. E quando la pagina del calendario segna ottobre, tutti i fan di Mean Girls sanno che il "Mean Girls Day" è vicino e quest'anno, Paramount ha deciso di celebrarlo rilasciando il film completo su Tik Tok.

Mean Girls ha rappresentato la piattaforma di lancio per attrici come Lindsay Lohan e Rachel McAdams: proprio Lohan ha rivelato i problemi di diventare famosi da giovani che all'epoca del debutto e del relativo successo del film aveva appena 18 anni. La pellicola è diventata presto un cult ed a distanza di anni, seguendo la corrente sempre più florida dei reboot, i fan chiedono a gran voce un sequel: malgrado l'entusiasmo di Lohan alla possibilità di riprendere i panni di Cady, Amanda Seyfried crede Mean Girls 2 non vedrà mai la luce.