I film di Adam Sandler hanno sempre gli stessi attori? C'è una spiegazione

Adam Sandler ha dominato le classifiche Netflix nell'inedito ruolo dell'astrofisico Jakub Procházka in Spaceman, sorprendendo ancora una volta per l'incredibile versatilità mostrata in un ruolo drammatico, lontano dalle commedie che lo hanno visto protagonista.

Ma una costante nei film di Adam Sandler c'è sempre e se ci avete fatto caso l'attore chiama quasi sempre gli stessi attori nei suoi film. Oltre alla grande sintonia, Sandler negli anni ha costruito un grande rapporto di fiducia con alcuni attori che nel tempo sono diventati cari amici: "Mi siedo nella mia stanza e ho un'idea per un film - ha rivelato l'attore a Independent - poi chiamo tutti i miei amici e loro dicono: 'È fantastico! Sei il migliore.' No, ciò che realmente accade è che qualcuno di noi ha un'idea e ci lavora sopra. Giriamo in giro, facciamo battute, proviamo a farci ridere a vicenda. Spesso siamo semplicemente arrivati ​​senza una sceneggiatura il primo giorno", insomma dare vita al lavoro dei propri sogni è già un traguardo, ma farlo con i tuoi migliori amici è una soddisfazione ancora più grande!

Adam Sandler tornerà per Un Tipo Imprevedibile 2 nei panni di Happy Gilmore: a distanza di quasi 30 anni, la commedia avrà il suo sequel! Ma i progetti futuri di Sandler includono anche la pellicola senza titolo dei fratelli Safdie e Jay Kelly di Noah Baumbach.

