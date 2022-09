Figment, Seth Rogen produce il film sulla mascotte di Disney World

In base a ciò che riporta Deadline, la star di 22 Jump Street e Steve Jobs, Seth Rogen sarebbe al lavoro su un nuovo film Walt Disney Pictures incentrato su Figment, il piccolo drago viola a lungo mascotte del parco a tema Disney World, a Orlando. Rogen lavorerà da produttore con la sua compagnia Point Grey.

La mascotte Figment venne creata nel 1983 da Tony Baxter e Steve Kirk per Walt Disney. Figment viene descritta come l'incarnazione del processo d'immaginazione e fece il suo debutto nel padiglione Journey Into Imagination dell'Epcot Center. Prossimamente Seth Rogen sarà la voce di Donkey Kong, nel prossimo progetto animato dedicato al celebre personaggio dei videogiochi.



Il film su Figment al momento non ha ancora un titolo ufficiale ma verrà scritto dagli autori di Detective Pikachu e La famiglia Addams 2, Dan Hernandez e Benji Samit.

James Weaver ed Evan Goldberg saranno co-produttori del progetto al fianco di Seth Rogen.

L'attore è stato impegnato nelle riprese di The Fabelmans, l'ultimo film diretto da Steven Spielberg, nel quale interpreterà Benny Loewy, 'lo zio preferito dal giovane Spielberg'.

Non è la prima volta che Rogen collabora con Disney: l'attore prestò la voce al personaggio di Pumbaa nella più recente versione disneyana de Il Re Leone e ha doppiato diversi personaggi nel film a tecnica mista Cip & Ciop agenti speciali.



Sul nostro sito potete dare un primo sguardo a The Fabelmans, l'ultimo film di Steven Spielberg.