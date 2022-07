Il Figlio del Cimitero, la Disney ha scelto un regista per l'adattamento del libro!

Si parla ormai da anni dell'adattamento de Il Figlio del Cimitero di Neil Gaiman, e finalmente la Disney ha smosso le acque: il film è in fase di preparazione, e sarà diretto da Marc Forster!

Accanto a Froster in produzione ci sarà Renée Wolfe, con cui il regista ha già stretto un ottimo rapporto lavorativo dopo la collaborazione per il live-action di Winnie Pooh, Christopher Robin. Con loro ci saranno anche Gil Netter e Ben Browning. Per scrivere la sceneggiatura è stato invece assunto David Magee, noto per film come Vita di Pi e Il Ritorno di Mary Poppins.

Il Figlio del Cimitero è stato il romanzo più venduto del 2008 e ha ottenuto numerosi e prestigiosi premi letterari nel tempo, tra cui l'American Newberry Medal. La storia del libro di Gaiman parla di Nobody "Bod" Owen, un giovane che ha perso tutta la sua famiglia in una serie di omicidi ed è stato cresciuto dal custode di un cimitero, Silas, e dai fantasmi e dagli esseri soprannaturali che abitano quel luogo. Il giovane non può lasciare il cimitero, perché se lo farà sarà in grave pericolo: un uomo di nome Jack, che è l'assassino della sua famiglia, lo sta infatti cercando per concludere il suo lavoro.

Si tratta di un progetto di cui si parla ormai da dieci anni, e adesso la Disney ha finalmente dato una svolta decisiva alla produzione. Non ci resta che attendere altre notizie.