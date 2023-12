Il figlio di Aquaman morirà? La risposta del regista James Wan

Black Manta, il personaggio interpretato da Yahya Abdul-Mateen II in Aquaman e il regno perduto, è al centro della narrazione a cui si è legato il marketing del film diretto da James Wan. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, che ora ipotizzano una direzione che secondo alcuni è inevitabile, seguendo l'arco narrativo dei fumetti.

In Aquaman e il regno perduto la nemesi del protagonista ucciderà Arthur Curry jr., il figlio avuto con Mera (Amber Heard)?

Il quesito è stato posto direttamente a James Wan nel corso di un evento del weekend. Ecco la risposta laconica del regista.



"Vedremo. Sarebbe oscuro" ha dichiarato Wan. Nonostante Jason Momoa si stia preparando al ruolo di Lobo nel DC Universe, James Wan ha dichiarato che il franchise è pronto per un trequel, nel caso sia d'interesse della produzione:"Quello di cui posso parlare è sicuramente la storia di Jason Momoa, dato che Aquaman ha sicuramente più posti dove andare. E sì, quando arriviamo alla fine... La risposta è sì. Non so come rispondere senza rivelare qualcosa, perché dove arriveremo alla fine di questo film aprirà qualcosa di non più grande ma che darà una direzione alla storia e non voglio parlarne soltanto perché è la fine del film".



Aquaman e il regno perduto arriverà nelle sale cinematografiche il 22 dicembre e nel sequel quando si scatena un antico potere, il protagonista deve stringere una complicata collaborazione con un improbabile alleato per proteggere Atlantide e il mondo dalla devastazione.

Secondo voi, Aquaman e il regno perduto è un flop annunciato oppure sarà un successo?