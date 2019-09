La figlia di Stan Lee passa alla battaglia legale per le proprietà intellettuali del padre

Già in passato al centro di molte controversie, la figlia di Stan Lee, J.C. Lee, ha lanciato una battaglia legale rivolta al ritorno nelle sue mani delle proprietà intellettuali del defunto padre, questo a pochi mese dalla scomparsa del mitico autore e produttore, mentre si prepara anche a riesaminare decenni di accordi stipulati da Lee.

In qualità di fiduciaria della Lee Family Survivor's Trust, infatti, J.C. ha intentato causa alla POW! Entertainment presso il Tribunale Federale della California. Non è una novità, questa diatriba: prima ancora che morisse, lo stesso Stan Lee aveva intentato causa alla POW! per circa un miliardo di dollari. La causa era costruita intorno al deteriorarsi costante della condizione medica di Lee e del continuo approfittarsi della situazione della compagnia, che induceva l'autore a firmare documenti con pretesti fraudolenti, arrivando persino a falsificare la sua firma.



La causa è poi decaduta e Lee ha dichiarato in un comunicato ufficiale che "il tutto è stato fonte di confusione per tutti, compreso lui stesso e i fan", aggiungendo di essere anche "felice di essere circondato da persone che vogliono il meglio per lui e di essere entusiasta di tornare a lavorare con i suoi amici e colleghi della POW".



Nella nuova denuncia di J.C. si legge invece: "Con questa causa, l'erede e l'Estate di Stan Lee vogliono eseguire l'alleanza stipulata con la sua omonima compagnia e porre rimedio agli errori commessi dai soci in affari fidati negli ultimi due decenni. Ha lo scopo di ripristinare i diritti che aveva assegnato all'omonima compagnia, fondata nel momento del licenziamento dopo 60 anni di carriere nella Marvel Comics". In sostanza, la causa vuole riesaminare gli accordi stipulati da Lee e la sua compagnia dal 2001 al 2017, dato che stando all'Estate e J.C, alcuni partner quali Gill Champion o Arthur Lieberman "avrebbero indotto in errore Stan Lee" nel consigliargli di riassegnare i diritti "in almeno sei occasioni".