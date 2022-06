La figlia di Paul Walker è diventata grande: ora si batte in difesa del diritto all'aborto

La morte di Paul Walker ha lasciato un vuoto insanabile non solo nel cuore dei fan di Fast & Furios ma, soprattutto in quelli dei suoi familiari, prima tra tutti sua figlia Meadow che dopo essere diventata un'affermata modella, come molte altre star si batte ora in difesa del diritto di aborto.

L'annullamento della storica sentenza Roe contro Wade ha creato un grosso clamore nello showbiz e non solo, e con un post sui social network la figlia di Paul Walker ha fatto sapere di essere ricorsa essa stessa all'aborto quando nel 2020 si è trovata a fare i conti con una gravidanza indesiderata.

All'indomani della scelta compiuta dalla Corte Suprema, Meadow ha scritto: "Quest'oggi abbiamo assistito a un enorme passo indietro nella storia, una profonda ingiustizia nei confronti delle donne per tutti gli Stati Uniti. Ci sono tantissime donne che hanno combattuto e combattono con la decisione di avere o meno un aborto. Io stessa sono stata tra queste nel 2020, mentre il mondo era sull'orlo del collasso durante la pandemia, io ho preso la decisione di abortire".

La figlia di Paul Walker ha aggiunto: "Sono stata fortunata ad aver trovato un bravissimo dottore che mi ha sostenuta durante tutto il debilitante procedimento, ed è stato grazie al loro aiuto se ora posso essere la persona sana e felice che sono oggi. Adesso però, ancora moltissime donne non avranno l'opportunità di poter prendere questa decisione e agire in sicurezza, e scegliere di dare priorità al benessere del proprio corpo, e ciò mi spezza davvero il cuore. In un mondo che pone costantemente la donna ai margini, questa sembra la peggiore delle violenze. Impedire gli aborti non ne previene la pratica, impedisce solo che questa possa avvenire in maniera sicura".

Anche Olivia Rodrigo e Billie Eilish si sono opposte a questa decisione nelle scorse ore. Resta da capire ora come i vari stati decideranno di applicare questa storica quanto nefasta sentenza.