La figlia oscura: Olivia Colman protagonista del film tratto da Elena Ferrante

Maggie Gyllenhall ha trovato i protagonisti per il suo debutto alla regia. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, Olivia Colman Dakota Johnson, Jessie Buckley e Peter Sarsgaard sono entrati a far parte del cast di The Lost Daughter, film tratto dal romanzo di Elena Ferrante conosciuto in Italia come "La figlia oscura".

Questa la sinossi del romanzo (via Amazon): " Leda è un'insegnante, divorziata da tempo, tutta dedita alle figlie e al lavoro. Ma le due ragazze partono per raggiungere il padre in Canada. Ci si aspetterebbe un dolore, un periodo di malinconia. Invece la donna, con imbarazzo, si sente come liberata e la vita le diventa più leggera. Decide di prendersi una vacanza al mare in un paesino del sud. Ma, dopo i primi giorni quieti e concentrati, l'incontro con alcuni personaggi di una famiglia poco rassicurante scatena una serie di eventi allarmanti."

La Colman sarà la protagonista della pellicola, mentre la Johnson vestirà i panni di una giovane donna che Leda incontrerà durante la sua vacanza estiva. Prodotto dalla Gyllenhaal insieme a Talia Kleinhendler, osano Handelsman-Keren e Charlie Dorfman, il film cercherà una distribuzione all'European Film Market.

La Gyllenhaal ha commentato così la notizia: "Quando ho finito di leggere il romanzo di Elena Ferrante mi è sembrato che qualcosa di vero e segreto fosse stato detto ad alta voce. E questa cosa mi ha allo stesso tempo disturbata e confortata. Ho subito pensato a quanto quell'esperienza potesse risultare ancora più potente al cinema, insieme ad altre persone. E ho iniziato a lavorare a questo adattamento. Ho notato che la sceneggiatura ha attirato l'interesse di altre persone nell'esplorare queste verità riguarda a questioni come la maternità, la sessualità, la femminilità e il desiderio. E non vedo l'ora di continuare questa collaborazione con attori e filmmaker così coraggiosi ed entusiasti."

A proposito della Ferrante, L'Amica Geniale è da poco tornata in onda con la sua seconda stagione: qui trovate le nostre prime impressioni su L'Amica Geniale: Storia del nuovo cognome.



Per quanto riguarda la Colman, l'attrice ha da poco recitato nella terza stagione di The Crown nei panni di Elisabetta II.