Figlia mia: trailer ufficiale per il film con Valeria Golino e Alba Rohrwacher

01 Distribution ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, il nuovo film diconprotagoniste.

Scritta dalla stessa regista e da Francesca Manieri, la pellicola, che sarà presentata in concorso al prossimo Festival Internazionale del Film di Berlino (Berlinale), approderà nelle sale italiane il 22 febbraio 2018, nello stesso weekend de Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson e di The Disaster Artist di James Franco. In calce alla news potete visualizzare anche il poster ufficiale della pellicola. Nel cast troviamo anche Sara Casu, Michele Carboni e Udo Kier.

Si tratta della seconda regia per la Bispuri, che anche in questa circostanza ritrova davanti la macchina da presa la Rohrwacher, dopo il suo esordio in Vergine giurata.

Sinossi: Nell’estate in cui compie 10 anni, Vittoria scopre di avere due madri: Tina (Valeria Golino), madre amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Angelica (Alba Rohrwacher), una donna fragile e istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due donne si contendono drammaticamente l’amore di una figlia. Vittoria (Sara Casu) vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un'estate dopo la quale nulla sarà più come prima.