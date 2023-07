La figlia di Cary Grant: 'Se ha avuto una relazione con un uomo spero gli sia piaciuto'

La carriera straordinaria di Cary Grant, insieme al fascino e al carisma magnetico che riusciva a trasmette, ne hanno fatto un’icona di una Hollywood che non c’è più. A quasi quarant’anni di distanza, Jennifer Grant, figlia dell’attore ha dovuto chiarire di non sapere nulla di sue eventuali relazioni omosessuali.

Mentre sta per uscire la miniserie dedicata a Cary Grant Charlie, che vedrà come protagonista Jason Isaacs, si è tornato improvvisamente a parlare dell’iconico attore e delle sue preferenze sessuali discusse da sempre. Nonostante le cinque mogli, infatti, le illazioni riguardo una sua presunta omosessualità non si sono mai arrestate.

In un’intervista con il The Guardian, la figlia di Cary, Jennifer Grant, ha spiegato di non aver mai saputo nulla in proposito: “Se stai molto a contatto con i tuoi genitori vedi delle cose che praticamente nessun altro vede. E io non ho mai avuto indizi della cosa. Me ne sarei accorta, anche se non mi sarebbe interessato più di tanto”.

La Grant ha spiegato che non avrebbe avuto alcun problema nel sapere il padre gay o bisessuale ma, allo stesso modo, non aveva mai visto niente che le facesse intuire la cosa.

Quindi ha continuato: “Papà era affascinante e aveva grandi amicizie, ma non flirtava con gli uomini. Forse all’inizio della sua vita ha avuto una realazione con un uomo. Non lo saprò mai, ma, se l’ha avuta, è fantastico. Spero che gli sia piaciuto”.

Una questione che molto probabilmente rimarrà irrisolta e non potrà che continuare ad alimentare il mito e il fascino di un attore che ha fatto la storia del cinema. A tal proposito vi riportiamo la storia di quella volta in cui Hitchcock ha ingannato James Stewart e Cary Grant.