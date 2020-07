La figlia della Bellucci e Vincent Cassel gira uno spot per Dolce&Gabbana al Lago di Como

Appurato che la Puglia sia al momento la meta Italiana più apprezzata dalle star hollywoodiane, anche il resto dello Stivale gode comunque di visite vip di un certo livello, e l'ultima in ordine cronologico è quella al Lago di Como di Deva Cassel, splendida e giovane figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Una bellezza ereditata dai geni dei suoi genitori, a cavallo di due stati, tra Italia e Francia, con dei tratti molto più vicini a quelli della madre ma con dei lineamenti che ricordano anche il padre. Deva Cassel si trova attualmente in Lombardia, nella splendida cornice del Lago di Como, come nuova testimonial di Dolce&Gabbana, per girare un nuovo spot di un loro nuova fragranza estiva, seguendo di fatto le orme di Monica Bellucci.



Deva Cassel è nata dall'ormai concluso matrimonio tra la Bellucci e Vincet Cassel, per la precisione il 12 settembre 2004. Ha 16 anni ed è una delle figlie d'arte più lanciate della sua generazione, già testimonial della grande firma d'alta moda lo scorso febbraio per la fragranza primaverile. Una carriera che si sta muovendo velocemente in ambito di sfilate e spot televisivi e che forse, un giorno, trascenderà i confini della moda per approdare al cinema, data la famiglia da cui proviene.



Lo scopriremo solo col tempo.