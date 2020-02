I figli di Thanos uccidevano Nick Fury in una scena scartata di Avengers: Endgame

Com'è stato ampiamente rivelato dai fratelli Russo, i film Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono pieni di idee concepite ma mai realizzate, da Captain America decapitato al cameo di un Baby Thanos.

L'ultima di queste idee non realizzate proviene da Stephen Schirle, che ha condiviso una nuova concept art inedita realizzata durante la produzione del film di maggior successo di tutti i tempi: come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'immagine mostra Corvus Glaive, membro dell'Ordine Nero di Thanos, uccidere a sangue freddo Nick Fury.

Sarebbe stato un destino ignominioso e sconvolgente per il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson, apparso nel Marvel Cinematic Universe fin dal primo film, Iron Man di Jon Favreau. Se Nick Fury fosse morto in uno dei film dei Russo, non si sarebbe realizzato uno dei plot twist meglio congegnati dei Marvel Studios, quello visto alla fine di Spider-Man: Far From Home quando abbiamo scoperto che l'ex capo dello SHIELD e la sua spalla Maria Hill si trovano attualmente impegnata in una missione nello spazio, rimpiazzati sulla Terra dagli Skrull Talos e Soren.

Secondo voi qual è lo scopo del viaggio intergalattico di Fury? Probabilmente ne sapremo di più in Captain Marvel 2, entrato ufficialmente in produzione giusto qualche giorno fa.

Chissà se il Fury/Talos invece tornerà in Spider-Man 3, in uscita a luglio 2021, magari per aiutare un Peter Park nemico pubblico numero uno dopo la grande rivelazione di Mysterio. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.