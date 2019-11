Per i suoi figli Tarantino preferisce Rapunzel piuttosto che Frozen

Essere figli di Quentin Tarantino vuol dire sicuramente poter disporre di una vera e propria enciclopedia cinematografica vivente ventiquattr'ore su ventiquattro: il regista, però, è anche un uomo di buon senso e nell'attesa che i suoi ragazzi crescano preferisce che si accontentino di un buon film Disney, anche se...

Ognuno ha le sue preferenze, e non è detto che quelle del singolo debbano sempre sposarsi con quelle della massa: ecco allora che, nonostante il clamoroso successo di Frozen II al suo esordio al botteghino, il regista di Pulp Fiction proprio non riesce ad apprezzare le avventura di Elsa e Anna.

Tarantino ha infatti dichiarato che, pur comprendendo il fatto che i figli impazziscano per Frozen, si sente più contento quando riesce a deviare la loro attenzione verso qualcosa come Rapunzel: "A me piace Rapunzel, quindi cerco di tenerli lontani da Frozen e spingerli verso Rapunzel, ma in fondo è lo stesso gruppo di persone, a loro dovrebbe star bene" ha spiegato a Deadline un divertito Quentin.

Il nuovo film ambientato ad Arandelle, comunque, sembra intenzionato a battere tutti i record ma anche a rovinare la festa ad alcuni fan: una delle più famose teorie riguardo la famiglia di Anna ed Elsa verrà infatti smentita in Frozen II.