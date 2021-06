Quanti figli ha Harrison Ford? La vita privata della star di Indiana Jones

Apparso l'anno scorso nel film Disney/Fox Il richiamo della foresta, Harrison Ford è da poco sbarcato in Inghilterra per le riprese di Indiana Jones 5, nuovo capitolo della saga affidato alla regia di James Mangold.

In attesa di rivederlo nei panni del famoso archeologo nel 2022, andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla sua vita privata. Vi siete mai chiesti quanti figli ha l'ex interprete di Han Solo?

Ford si è sposato nel 1964 con Mary Marquardt, dalla cui unione sono nati Benjamin (1967) e Willard (1969), i quali sono stati chiamati rispettivamente come il nome e il cognome del protagonista di Apocalypse Now. Dopo il primo divorzio, l'attore si è legato sentimentalmente a Melissa Mathison, dalla quale ha avuto Malcolm (1987) e Georgia (1991). Dal 2010 Ford è sposato con la collega Calista Flockhart, con la quale ha adottato Liam.

Vi ricordiamo che l'uscita di Indiana Jones 5 è fissata al 29 luglio 2022. Oltre a Harrison Ford, il cast includerà anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. James Mangold ha ereditato la regia del film da Steven Spielberg, rimasto in qualità di produttore e collaboratore per vari elementi della produzione: sarà la prima volta che un film della saga non verrà diretto da Spielberg, creatore del personaggio insieme all'amico George Lucas.