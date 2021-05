I figli di Emily Blunt e John Krasinski non sanno che i genitori sono famosi: ecco perché

Emily Blunt non vuole che i suoi figli sappiano quanto lei e il marito, John Krasinski, siano famosi. L'attrice ne ha parlato nel corso di un'intervista al Sunday Times, durante la quale la star di A Quiet Place ha spiegato il motivo per cui vuole che i suoi figli rimangano 'ignari' della fama sua e di quella del marito.

"Se riuscissero a rimanerne ignari il più a lungo possibile, sarei entusiasta" ha raccontato l'attrice "Non vogliono nemmeno vedere cosa faccio. Non gli piace nemmeno quando mi trucco".

L'intervista a Emily Blunt prosegue:"A loro non piace niente! Vogliono solo che io sia la loro mamma".



Emily Blunt - che qualche settimana fa ha risposto ai rumor sui Fantastici 4 - ha spiegato che la sua figlia maggiore, Hazel, si è recentemente resa conto della sua celebrità quando uno dei compagni di scuola gliene ha parlato.

"Davvero è una cosa strana orientarsi. Lei è tornata a casa l'altro giorno ed eravamo in cucina e mi ha detto 'Sei famosa?'"

L'attrice è rimasta stupita dalla domanda della figlia:"Non l'avevo mai sentita... non abbiamo mai detto quella parola in casa nostra. Non ne parliamo. Qualcuno a scuola gliel'ha detto chiaramente. Ero tipo 'Uhm... non proprio, non credo di esserlo. Qualcuno te l'ha detto Haze?' e ha detto 'Sì, ma poi non ha voluto approfondire molto di più ma è strano. Strano'".

Il motivo per cui Blunt non vuole che le figlie sappiano della loro fama? Semplice:"Non voglio che si sentano più speciali o importanti o si senta che ci sia un'attenzione in più su di loro rispetto ad altri bambini".

