No, ai figli di Chris Hemsworth il Thor Grasso non è proprio piaciuto. Lo rivela l'attore

Una delle sorprese più inaspettate e anche molto criticate del memorabile Avengers: Endgame dei fratelli Russo è stata senza dubbio l'evoluzione del personaggio di Thor, collassato nello spirito e nel fisico dopo gli eventi di Infinity War e interpretato in modo davvero magistrale da Chris Hemsworth.

Un Grande Lebowski decisamente depresso, che tenta di affogare i suoi demoni nell'alcool, nel cibo spazzatura e nei videogiochi, anche un po' bambinesco, più immaturo. È un taglio volutamente ricercato per dare drammaticità al personaggio, mostrare le conseguenze di una ferita e di una sconfitta tanto profonde, impossibili da superare. Per molti una lettura brillante, per altri scadente, e tra questi ultimi - udite udite - troviamo i figli di Hemsworth, come ha poi rivelato lo stesso attore nel corso di un'intervista per Men in Black: International.



L'interprete spiega proprio che i suoi figli hanno avuto una reazione abbastanza viscerale al personaggio: "Lo hanno odiato. Non il film. Non gli piaceva proprio vedermi in quello stato. Chiedevano in continuazione 'quando tornerà come prima? cosa sta facendo?'. Credo siano rimasti abbastanza scioccati. Inizialmente sicuro, ma finito il film ho chiesto a mia figlia cosa le fosse piaciuto di più, e lei mi ha detto 'il grassone', e io 'oh davvero?, e lei 'sì, è divertente'. Me lo ha detto senza la malizia di credere che volessi sentirmelo dire. Inizialmente, per molto tempo, non sapevano davvero cosa farsene di quel personaggio, però. Credo li abbia cominciati a convincere dal momento che riprende il martello, usa i tuoni e tutte le solite cose".



