Quanti figli ha Bruce Willis? Vita privata della star di Die Hard

Nei prossimi anni ci sarà molto spazio per Bruce Willis sul grande schermo. Per decenni tra gli attori più attivi e di successo del panorama cinematografico, soprattuto nel campo dell'azione, la star di Die Hard sarà infatti protagonista di almeno tre nuovi thriller.

In attesa di rivederlo finalmente al cinema dopo il recente flop di Cosmic Sin, scopriamo assieme qualche dettaglio in più sulla sua vita privata: vi siete mai chiesti quanti figli ha Bruce Willis?

Per chi non lo sapesse, l'attore si è sposato nel novembre del 1987 con Demi Moore, dalla quale quale ha avuto tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994). La coppia si è separata nel 2000, ma in realtà è ancora in buoni rapporti: lo scorso anno per esempio hanno trascorso la quarantena tutti insieme a casa della Moore. Nel 2009 Willis ha poi sposato la modella Emma Heming, dalla cui unione sono nate la quarta e quinta figlia, Mabel Ray (2012) e Evelyn Penn (2014).

Per quanto riguarda i progetti futuri, oltre il possibile ritorno nei panni di John McClane, vi ricordiamo che Willis vestirà i panni di un detective in American Seige, nuovo thriller diretto da Edward Drake. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai 10 migliori film con Bruce Willis secondo la critica.