Fight Club, lo scrittore non è felice del 'nuovo' finale cinese!

Avete sentito l'ultima? Sembra che il finale di Fight Club sia stato cambiato nella "nuova" versione cinese del film. Come sappiamo in Cina vigono dure regole su come raccontare le storie, e se non lo fanno i registi del film originale, allora le carte in tavola le cambiano loro. Lo scrittore di Fight Club, però, non sembra esserne contento.

"Avete visto questo schifo? Questo è davvero SUPER fantastico! Tutti hanno un lieto fine in Cina!" ha scritto sul suo profilo Twitter Chuck Palahniuk, citando un articolo in cui viene svelato il finale alternativo ideato in terra cinese. Come sottolinea lo scrittore, infatti, Tyler e la gang vengono arrestati, e il protagonista della vicenda subisce un processo e finisce in un manicomio criminale. "Sorprendente. Non ne avevo idea! La giustizia vince sempre. Non è mai esploso niente. Fini" aggiunge Palahniuk, visibilmente indignato. E avrà pur ragione di esserlo, dal momento che parliamo non solo dell'autore del romanzo del '96 da cui è tratto il film di Fincher, ma anche di colui che ha scritto il soggetto del suddetto film.

Se ricordate, la scena conclusiva originale di Fight Club era una delle più iconiche della storia di Hollywood. Dopo aver ucciso il suo alter ego Tyler Durden, infatti, il protagonista dà vita a un finale drammatico, in cui vediamo gli edifici crollare.

Nonostante la delusione dello scrittore del libro, bisogna però considerare che questo finale alternativo, grossolanamente inserito con un taglio a nero prima della scena incriminata e con delle scritte che hanno spiegato cosa è accaduto dopo, è stato importante a modo suo. Ha infatti permesso al pubblico cinese di avere accesso a un titolo che se no non sarebbe mai arrivato. Ma il prezzo da pagare è stato forse troppo alto? Cosa ne pensate?

