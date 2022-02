Fight Club: il finale del film di Fincher è stato ripristinato in Cina dopo le polemiche

Ricorderete la polemica di qualche settimana fa che aveva riguardato il brusco cambio di finale operato dal mercato cinese sul film cult di David Fincher, Fight Club. In quel controverso e alterato finale, le forze di polizia salvavano la situazione impedendo il collasso finale della società e il concretizzarsi del piano criminale del protagonista.

Il cambio del finale di Fight Club in Cina aveva suscitato un'ondata di proteste e perfino lo scrittore del romanzo originale Chuck Palahniuk era intervenuto a sostegno della protesta citando un articolo in cui viene svelato il finale alternativo ideato in terra cinese. Come sottolinea lo scrittore, infatti, Tyler e la gang vengono arrestati, e il protagonista della vicenda subisce un processo e finisce in un manicomio criminale. "Sorprendente. Non ne avevo idea! La giustizia vince sempre. Non è mai esploso niente. Fine" aggiunge Palahniuk, visibilmente indignato. E avrà pur ragione di esserlo, dal momento che parliamo non solo dell'autore del romanzo del '96 da cui è tratto il film di Fincher, ma anche di colui che ha scritto il soggetto del suddetto film.

Se ricordate, la scena conclusiva originale di Fight Club era una delle più iconiche della storia di Hollywood. Dopo aver ucciso il suo alter ego Tyler Durden, infatti, il protagonista dà vita a un finale drammatico, in cui vediamo gli edifici crollare. Ebbene, il finale originale è stato ripristinato sulla piattaforma streaming cinese Tencent Video, responsabile della modifica iniziale e di quell'assurdo finale alternativo che sostanzialmente si schierava con le forze dell'ordine.

Il finale alterato, infatti, era decisamente diverso: il narratore uccide comunque Durden, ma la scena delle esplosioni degli edifici è rimpiazzata da una schermata nera e la seguente - e surreale - didascalia: "La polizia capì immediatamente il piano e ha arrestato tutti i criminali, evitando con successo l'esplosione della bomba". E c'è di più, la scritta continua infatti: "Dopo il processo, Tyler fu spedito in un manicomio criminale per ricevere cure psicologiche. Venne dimesso dall'istituto nel 2012".