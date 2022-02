Fight Club: Fincher sulla censura cinese: 'Se non ti piace, perché autorizzare il film?'

Ultimamente si è fatto un gran parlare della versione censurata di Fight Club trasmessa in Cina sulla piattaforma di streaming Tencent Video. In particolare, ad essere pesantemente modificato è stato il finale, ma non solo, travisando il messaggio del film e causando l'indignazione dello scrittore di Fight Club per la censura.

Infatti, nella versione modificata, invece dell'iconica scena finale, compare la seguente scritta: "La polizia capì immediatamente il piano e ha arrestato tutti i criminali, evitando con successo l'esplosione della bomba. Dopo il processo, Tyler fu spedito in un manicomio criminale per ricevere cure psicologiche. Venne dimesso dall'istituto nel 2012". Ebbene, la questione ha generato un caso mediatico e un'ondata di proteste in tutto il mondo tali da far ripristinare il finale originale di Fight Club su Tencent Video, responsabile del cambio del finale.

Recentemente, ha preso parte al dibattito anche David Fincher, regista del film cult del 1999, con la seguente dichiarazione: "Una compagnia ha ottenuto dalla New Regency - casa di produzione di Fight Club - l'autorizzazione per mostrare il film in Cina, con il seguente blocco di testo: "Potrebbero essere applicati dei tagli per delle ragioni legate alla censura". Nessuno ha detto: "Se non ci piace il finale, possiamo cambiarlo?"".

Infatti, è già accaduto diverse volte che delle pellicole venissero censurate in Cina per le presenza di scene troppo esplicite o per riferimenti a tematiche "sgradite", cosa che è avvenuta anche per Fight Club. Però, in questo caso si è andati oltre, stravolgendo il senso del film intero. Così, Fincher ha proseguito: "Se non ti piace la storia, perché autorizzare il film? Per me non ha senso quando viene detto: "Pensiamo che il tuo titolo sarebbe perfetto per il nostro servizio... vogliamo semplicemente che sia un film diverso". Questo ca**o di film ha 20 anni e non ha mai avuto la reputazione di essere super coccoloso".