Fight Club, David Fincher non capisce i fan di Tyler Durden:'È una cattiva influenza'

Uno dei titoli più noti della filmografia di David Fincher è Fight Club, basato sull'omonimo romanzo di Chuck Palahniuk, con protagonisti Edward Norton e Brad Pitt. Il film, uscito nelle sale cinematografiche del 1999, è ancora oggi definito un cult di fine millennio ma il regista non si spiega il successo di Tyler Durden.

Si tratta del fondatore del circolo nel quale il protagonista (Norton) può sfogare tutta la propria rabbia: il Fight Club.

Tyler Durden è probabilmente il personaggio più noto del film e il più apprezzato dai fan. In particolare, a Fincher - che ha dichiarato di non guardare Fight Club da vent'anni - è stato chiesto se ritiene che le persone incel (coloro che si ritengono incapaci di trovare un partner romantico o sessuale nonostante abbiano il desiderio).



"Non sono responsabile di come le persone interpretano le cose. Non l'abbiamo fatto per loro... La gente vede quello che vuole vedere. È impossibile per me immaginare che le persone non capiscano che Tyler Durden ha un'influenza negativa. Persone che non riescono a capirlo... Non so come aiutarle" ha dichiarato Fincher.



Fight Club racconta la storia di un impiegato che soffre di insonnia e sembra riuscire a trovare un po' di conforto accanto a persone in fin di vita. Affiancato dalla stramba Marla Singer (Helena Bonham Carter) e dal criptico Tyler Durden (Pitt), l'uomo inizierà a frequentare il Fight Club.

