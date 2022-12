Fight Club, Courtney Love: 'Io licenziata perché rifiutai un film su Kurt con Brad Pitt'

Fight Club può già contare su un cast stratosferico, ma non tutti sanno che ai vari Brad Pitt ed Edward Norton il buon David Fincher avrebbe voluto affiancare anche Courtney Love: cosa portò, dunque, la leader delle Hole ad abbandonare il progetto? La spiegazione ci è stata fornita in queste ore dalla diretta interessata.

Il film che ha portato David Fincher a scontrarsi con la censura cinese vide infatti le sue riprese svolgersi nello stesso periodo in cui Gus Van Sant e Brad Pitt stavano provando a mandare in porto l'idea di un film su Kurt Cobain: i due chiesero ovviamente l'ok di Courtney Love, che non sembrò però particolarmente entusiasta dell'idea.

"Non avrei lasciato Brad interpretare Kurt. Diedi di matto. Io non farei Faust, tu chi credi di essere?" sono state le parole di Love, che a Pitt avrebbe anche detto: "Non so se mi fido di te, non so se fai i tuoi film solo per profitto. Sono film socialmente impegnati, ma se non comprendi me, Brad, allora non comprenderesti Kurt. E non credo che tu lo faresti".

Di lì a poco, a quanto pare, Edward Norton avrebbe comunicato in lacrime a Courtney Love il suo licenziamento: "Cominciò a piangere, mi diceva tipo: 'Non ho abbastanza potere'". Chissà se i diretti interessati vorranno rispondere! Nell'attesa, qui trovate la nostra recensione di Fight Club.