La fiera delle illusioni: svelata la data d'uscita dell'edizione bluray e steelbook!

Neanche il tempo di gustarsi i festeggiamenti di Guillermo Del Toro per gli Oscar 2022, che ecco spuntare la data d'uscita dell'edizione home-video di La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, l'ultima acclamata fatica dell'autore messicano.

Negli Stati Uniti, Nightmare Alley sarà disponibile in digitale l'8 marzo e entrerà in commercio nelle edizioni home-video fisiche 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 22 marzo. Rimaniamo in attesa della data d'uscita italiana, che probabilmente non differirà troppo da quella del mercato d'oltreoceano. Inoltre, insieme alle date d'uscita sono state condivise anche le numerose funzionalità bonus:

Neo Noir di Del Toro – Lo sceneggiatore-regista Guillermo del Toro e il suo cast straordinario raccontano il mondo oscuro e complesso di Nightmare Alley. Il regista rivela come, nonostante la sua interpretazione del noir sia radicata nel cinema classico, offra comunque una narrativa moderna e accessibile al pubblico di oggi.

Sotto il telo – La scenografa Tamara Deverell e il suo talentuoso team hanno abilmente realizzato sia un mondo carnevalesco itinerante in decomposizione sia un'alta società Art Déco grazie ad una serie di immagini straordinarie. La featurette esplora in che modo questo design ha supportato il cinema di Del Toro.

Ciò che esiste ai margini – Il costumista Luis Sequeira svela la sua collaborazione con Guillermo del Toro e rivela il simbolismo dietro il design dei costumi.

Nightmare Alley racconta la storia di Stanton Carlisle (Bradley Cooper), che dopo essersi unito ad una fiera itinerante inizia a sfruttare le sue abilità da palcoscenico per derubare la ricca élite della società della New York degli anni '40: con la virtuosa Molly (Rooney Mara) lealmente al suo fianco, Stanton architetta una truffa per raggirare un pericoloso magnate (Richard Jenkins) servendosi dell'aiuto di una misteriosa psichiatra (Cate Blanchett), che però potrebbe rappresentare il suo più formidabile avversario.

