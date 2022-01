La fiera delle illusioni: perché Bradley Cooper ha sostituito Leonardo DiCaprio?

La fiera delle illusioni è arrivato al cinema in Italia da questa settimana con un Bradley Cooper in uno dei ruoli più difficili della sua carriera nello stesso anno di Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, previsto nel Bel Paese a marzo.

Ma non tutti sanno che, inizialmente, il protagonista de La fiera delle illusioni doveva essere Leonardo DiCaprio: il regista e sceneggiatore premio Oscar Guillermo Del Toro, infatti, aveva scelto la superstar di Titanic e Revenant per l'affascinante parte di Stanton Carlisle, il vagabondo e artista della truffa che nel film da umile lavoratore di una fiera diventa un rinomato mentalista. Parlando con Mahershala Ali come parte della serie "Actors on Actors" di Variety, presentata da Amazon Studios, Bradey Cooper ha parlato della sostituzione di Leonardo DiCaprio e di come il fatto di non essere la prima scelta per il film abbia messo in luce le proprie insicurezze.

"Nightmare Alley è stato un esempio interessante per spiegare quanto io sia insicuro", ha detto l'attore. “Leonardo DiCaprio era uscito dal film per altri impegni, e allora del Toro è venuto da me. Ricordo ancora di aver pensato, 'Oh wow, i ragazzi che non mi assumono adesso vogliono assumermi?' Per fortuna, è stata un'esperienza incredibile. Ed è stato molto interessante per me interpretare un personaggio come Stanton Carlisle, che è stato chiaramente traumatizzato da bambino. È stato terrificante sia per me che per Guillermo, perché attraverso questo personaggio abbiamo capito fin dove poteva arrivare un essere umano che cerca di sopravvivere: il protagonista viaggia nell'inconsapevolezza di sé, e tutto il film lo guida verso il finale dove finalmente qualcuno gli dice chi è".

