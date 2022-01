La Fiera delle Illusioni, Martin Scorsese chiede ai fan di sostenere Del Toro: 'Lo merita'

Il nuovo film di Guillermo del Toro, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley, è uscito oggi nelle sale italiane ma negli Stati Uniti la pellicola è uscita il 17 dicembre 2021 risultando un pesantissimo flop al box-office nonostante la presenza nel cast di volti di punta come Bradley Cooper, Cate Blanchett e Rooney Mara. Scorsese è intervenuto.

Da sempre grande ammiratore del cineasta messicano e sicuramente impegnato nella sua battaglia per la fruizione del cinema nelle sale, Martin Scorsese si è rivolto direttamente ai fan di Guillermo del Toro chiedendo loro di andare a vedere La fiera delle illusioni - Nightmare Alley al cinema ed evitare il pesantissimo flop commerciale cui sta andando incontro in maniera inesorabile (anche se buone notizie potrebbero arrivare dai mercati internazionali).

Parlando del film del collega, Scorsese non riesce proprio a capire i motivi del flop, e per lui l'idea che il pubblico non supporti il cinema di Del Toro è "angosciante". "Ho realizzato che il pubblico non stava accorrendo in massa a guardarlo, il ché è angosciante. Ovviamente, quest'ultima stagione natalizia si è rivelata un momento strano per qualunque uscita cinematografica. Ma mi chiedo anche se ci sia un reale apprezzamento per i traguardi raggiunti da Guillermo".

Martin Scorsese è consapevole che molti cinema hanno avuto difficoltà a rimanere aperti a causa del COVID e della paura del pubblico nel chiudersi nelle sale ma nel caso specifico pensa che la gente abbia "dormito" su Nightmare Alley, senza dare nemmeno una possibilità al film. "Se decidete di incasellare Nightmare Alley nella categoria dei noir o qualche altra categoria, vi consiglio di guardare più attentamente. E se avete deciso di ignorarlo completamente, vi prego ripensateci. In definitiva, quello che cerco di dirvi è che un regista come Guillermo, che realizza pellicole dotate di così tanta passione con tanto amore, non ha solo bisogno del nostro supporto: lo merita".

Su queste pagine vi lasciamo alla recensione di Nightmare Alley, che potrebbe anche essere distribuito nei cinema italiani in bianco e nero.