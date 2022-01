La fiera delle illusioni: il film di Guillermo Del Toro uscirà in Italia in bianco e nero?

La fiera delle illusioni esce oggi in Italia, e mentre il nuovo film di Guillermo Del Toro si prepara a stupire in vista degli Oscar 2022, dagli Stati Uniti arrivano le prime informazioni sulla versione in bianco e nero dell'opera con Bradley Cooper.

Infatti, come alcuni dei più noti autori contemporanei, da George Miller e a Bong Joon-ho con Mad Max Fury Road e Parasite, passando per il più recente Justice League di Zack Snyder, anche Del Toro ha realizzato una versione alternativa in bianco e nero per La fiera delle illusioni, e dal 28 gennaio questa edizione 'noir' uscirà in circa 1000 location degli Stati Uniti per quella che sarà una vera e propria seconda distribuzione del film (dato che alcuni cinema proporranno entrambe le versioni, altri invece proietteranno solo quella a colori).

Il regista ha avuto l'idea di questa nuova release del film dopo che il numero di proiezioni è diminuito in modo significativo nelle ultime settimane. Del Toro ha mostrato la versione in bianco e nero de La fiera delle illusioni al pubblico, facendo il tutto esaurito ed ottenendo una risposta più che positiva, dunque ha deciso di mettersi in viaggio per presentare personalmente le varie proiezioni agli spettatori. “Questa seconda versione è cresciuta grazie all'interazione con il pubblico. È stato molto incoraggiante", ha detto Del Toro. "Ciò consentirà al film di proseguire la sua corsa nonostante la variante omicron". Al momento non ci sono informazioni per un'eventuale arrivo in Italia al cinema de La fiera delle illusioni in bianco e nero, ma come per Fury Road e Parasite è altamente probabile che alla fine questa versione sarà disponibile per il mercato home-video: come sempre vi terremo aggiornati.

La fiera delle illusioni vi aspetta da oggi al cinema in Italia: per altri approfondimenti, consultate la nostra guida allo streaming dei film di Guillermo Del Toro, per non perdervi neanche un titolo della sua acclamata carriera.