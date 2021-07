Quali sono state le fidanzate di Spider-Man? Tutta la vita sentimentale di Peter Parker

In attesa di poter finalmente mettere gli occhi sul tanto atteso e chiacchierato primo trailer di Spider-Man: No Way Home, facciamo un passo indietro per addentrarci nella movimentata vita sentimentale del ragnetto: vi siete mai chiesti quante fidanzate ha avuto Peter Parker nel corso degli anni?

Per quanto riguarda il grande schermo, escludendo gli interessi amorosi passeggeri come Ursula Ditkovich di Spider-Man 2 e Liz di Spider-Man: Homecoming, l'arrampicamuri si è impegnato sentimentalmente con Mary Jane Watson, Gwen Stacy e Michelle "MJ" Jones, interpretate rispettivamente da Kristen Dunst, Emma Stone e Zendaya nella trilogia di Sam Raimi, in The Amazing Spider-Man e infine nei due capitoli del Marvel Cinematic Universe. Al trio live-action dobbiamo poi aggiungere la Gwen Stacy/Spider-Gwen dell'acclamato film animato Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Passando invece alla controparte cartacea, invece, le fidanzate di Peter nei fumetti sono state in ordine cronologico: Betty Brant (The Amazing Spider-Man), Mary Jane Watson (The Amazing Spider-Man), Gwen Stacy (The Amazing Spider-Man), Cissy Ironwood (Marvel Team-Up), Debra Whitman (Spectacular Spider-Man), Felicia Hardy/Black Cat (Spectacular Spider-Man), Michele Gonzales (The Amazing Spider-Man), Carol Danvers (Ms. Marvel), Carlie Cooper (The Amazing Spider-Man), Anna Maria Marconi (Superior Spider-Man), Cindy Moon/Silk (The Amazing Spider-Man), Lian Tang (The Amazing Spider-Man), e Bobbi Morse/Mockingbird (The Amazing Spider-Man).

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home debutterà nelle sale il prossimo 17 dicembre. Nel frattempo sono arrivati i Funko Pop dedicati al film con Tom Holland.