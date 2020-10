Il nome di quale fidanzata di Johnny Depp è scritto sull'elmetto dell'attore in Platoon?

Johnny Depp è solito rendere omaggi decisamente particolari alle sue fidanzata: celebre è, ad esempio, l'episodio ormai leggendario del tatuaggio "Winona Forever" dedicato a Winona Ryder e magicamente trasformatosi in "Wino Forever" dopo la fine della relazione tra i due. Non si tratta, però, dell'unico caso del genere.

Era il 1986 quando un giovanissimo Johnny Depp, alla sua terza apparizione sul grande schermo, prese parte al film di Oliver Stone Platoon: non tutti ci avranno fatto caso, ma sull'elmetto indossato dall'attore campeggiava una scritta che faceva palese riferimento all'allora fidanzata della futura star di Alice in Wonderland e Pirati dei Caraibi.

Sull'elmetto indossato da Depp è infatti ben visibile il nome Sherilyn Fenn: l'attrice che avrebbe poi trovato il successo grazie al ruolo di Audrey Horne ne I Segreti di Twin Peaks viveva infatti in quei giorni una relazione proprio con il nostro Johnny, che decise quindi di omaggiarla lasciando impresso il suo nome in quello che poi sarebbe diventato uno dei film di guerra più famosi di sempre.

Insomma, tutto si dica di Johnny Depp, ma non che non sappia come sorprendere le proprie fidanzate! Il film di Oliver Stone, comunque, merita ancora oggi di esser visto e rivisto: per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Platoon.